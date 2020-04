Plasticine Figures è il nuovo singolo di Thom Yorke, un’intima ipnosi (video e traduzione) (Di giovedì 30 aprile 2020) È un periodo storico in cui le novità sono all’ordine del giorno, e il nuovo singolo di Thom Yorke è una di queste. Probabilmente non ci siamo ancora ripresi da quel viaggio onirico che è Anima, l’ultimo lavoro da solista del frontman dei Radiohead, ed ecco che il cantautore britannico viene fuori con una nuova canzone. Plasticine Figures Plasticine Figures, questo il titolo del nuovo singolo di Thom Yorke, non è stata lanciata con l’ennesimo post sponsorizzato sui social come è solito fare l’artista mainstream. Yorke lo ha eseguito in diretta durante la Home Edition del Tonight Show di Jimmy Fallon, presentandosi in tenuta domestica con il volto che riempiva lo schermo e il pianoforte forte a colpire. Il risultato è stato un momento vicino al misticismo, che del resto è un po’ ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 aprile 2020) È un periodo storico in cui le novità sono all’ordine del giorno, e ildiè una di queste. Probabilmente non ci siamo ancora ripresi da quel viaggio onirico che è Anima, l’ultimo lavoro da solista del frontman dei Radiohead, ed ecco che il cantautore britannico viene fuori con una nuova canzone., questo il titolo deldi, non è stata lanciata con l’ennesimo post sponsorizzato sui social come è solito fare l’artista mainstream.lo ha eseguito in diretta durante la Home Edition del Tonight Show di Jimmy Fallon, presentandosi in tenuta domestica con il volto che riempiva lo schermo e il pianoforte forte a colpire. Il risultato è stato un momento vicino al misticismo, che del resto è un po’ ...

