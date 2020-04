“Più Istat e meno sondaggi: siamo ad un bivio, e basta delegare tutto agli scienziati”, Renzi avverte Conte (Di giovedì 30 aprile 2020) “Si possono inseguire le dirette Facebook o seguire i dati statistici sulla disoccupazione. Io vorrei che lei desse un occhio in più ai dati Istat e uno meno ai sondaggi. Tocca a lei decidere, se ci vuole ci siamo per fare le cose che servono agli italiani. Se sceglie la strada populista non avrà al fianco Italia viva, se sceglie la politica saremo lì ad aspettarla”. Così Matteo Renzi, dopo l’informativa pronunciata dal premier Conte nell’aula del Senato. Renzi: “E’ stato bravo a rassicurare gli italiani” “Il presidente del Consiglio dice ‘noi parliamo con chiarezza’, noi rispondiamo con la stessa chiarezza. Noi glielo diciamo in faccia: siamo ad un bivio – ha quindi esortato il leader di Italia Viva – Lei è stato bravo a rassicurare gli italiani, è stato molto bravo, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 aprile 2020) “Si possono inseguire le dirette Facebook o seguire i dati statistici sulla disoccupazione. Io vorrei che lei desse un occhio in più ai datie unoai. Tocca a lei decidere, se ci vuole ciper fare le cose che servonoitaliani. Se sceglie la strada populista non avrà al fianco Italia viva, se sceglie la politica saremo lì ad aspettarla”. Così Matteo Renzi, dopo l’informativa pronunciata dal premier Conte nell’aula del Senato. Renzi: “E’ stato bravo a rassicurare gli italiani” “Il presidente del Consiglio dice ‘noi parliamo con chiarezza’, noi rispondiamo con la stessa chiarezza. Noi glielo diciamo in faccia:ad un– ha quindi esortato il leader di Italia Viva – Lei è stato bravo a rassicurare gli italiani, è stato molto bravo, ...

