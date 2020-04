Più di tre buoni motivi per cedere alla manicure lilla questa primavera

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 30 aprile 2020) Succede che certi smalti pastello, per quanto di tendenza, rimangono spesso in un angolo del beauty case senza un motivo particolare. Ecco, ciò non accadrà questa primavera 2020. Lo scarso (per non dire assente) contatto con la natura, imposto dal lockdown, ci sta facendo tornare la voglia di applicare in punta di dita nuance soft che ricordano fioriture delicate e molto profumate. È questo il caso del lilla. Colore che ci riporta immediatamente alla lavanda illuminata dal sole più caldo: «Piace sulle mani per il suo effetto calmante evocato dall’immagine di prati in fiore della Provenza ma anche per la sua freschezza che parla di clima mite e giornate soleggiate», spiega Alessandra Marchesi, responsabile della formazione Mesauda.Un colore, tra l’altro che rappresenta allo stesso tempo passione, nobiltà e saggezza, come si legge su alcuni post via Instagram.