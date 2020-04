Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, stasera su Canale 5 il film con Johnny Depp (Di giovedì 30 aprile 2020) stasera su Canale 5 alle 21:20 va in onda il film Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, quinto capitolo della saga piratesca targata Disney con Johnny Depp. Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar è il film che va in onda stasera su Canale 5 alle 21:20, una miscela di azione, fantasy e ironia che ha fatto della saga dei Pirati dei Caraibi una delle più seguite della storia del cinema. Il film è il sequel di Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare. Protagonista ancora Jack Sparrow. Il capitano dei Pirati vede peggiorare la propria sfortuna quando dei letali marinai fantasma fuggono dal Triangolo del Diavolo guidati dal terrificante Capitano Salazar decisi a uccidere ogni pirata del mare, soprattutto Jack. La sua unica speranza ... Leggi su movieplayer Pirati dei Caraibi La vendetta di Salazar/ Video - su Canale 5 il film con Johnny Depp

