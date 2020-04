Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar: Johnny Depp e la barzelletta di Al Pacino (Di giovedì 30 aprile 2020) La barzelletta raccontata nel film Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar era in realtà un cavallo di battaglia di Al Pacino che era solito raccontarla a Johnny Depp durante le riprese di Donnie Brasco. La barzelletta che lo zio di capitan Jack Sparrow, interpretato da Sir Paul McCartney, racconta a Johnny Depp durante Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar è la stessa che Al Pacino raccontò all'attore durante le riprese di Donnie Brasco, l'unico film che i due hanno girato insieme nel lontano 1997, Depp la raccontò al regista e decisero di includerla nel film. Intervistato da David Letterman, nel 2011, Depp raccontò al celebre conduttore americano che Al Pacino gli aveva raccontato una barzelletta, definita dalla leggenda del cinema come "la sua preferita", in continuazione durante le riprese di Donnie Brasco ... Leggi su movieplayer Pirati dei Caraibi 6 si farà?/ Il reboot è ancora nei piani della Disney : i dettagli

