“Permetteteci di lavorare” | il grido del titolare del Riccardo Barber VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Una voce che rappresenta un’intera categoria, quella delle persone che dovranno attendere ancora un po’ prima di poter ripartire con le proprie attività. Si tratta dei barbieri. I saloni, come quelli delle estetiste, dovranno attendere giugno per rialzare le saracinesche, manca più di un mese, troppo se si pensa che le attività si sono fermate all’inizio di marzo. Zero clienti, zero guadagni ma spese che continuano a esserci. Sia per la gestione del locale che per le esigenze personali o per altri tipi di spese (mutui e finanziamenti vari). A parlare è il proprietario del, lo shop diDe Nisi. Una voce solitaria che rappresenta un pensiero comune di tante persone che fanno questa attività a Benevento. La parziale riapertura, l’arrivo della fase2 ha costretto ...