Perché si festeggia il 1°maggio: storia e origini della Festa dei lavoratori (Di venerdì 1 maggio 2020) Primo maggio, Festa dei lavoratori o Festa del lavoro. Tutti (o quasi) lo festeggiano, non altrettanti ne conoscono le origini. Quest’anno sarà un 1 maggio diverso, senza scampagnate o pic-nic. Vietate feste e assembramenti, ma lo spirito della ricorrenza è più vivo che mai, perché in questo particolare momento i lavoratori e il mondo del lavoro in generale stanno subendo gravi danni. Per questo è bene ricordare e ripercorrere la storia del primo maggio, scritta attraverso lotte e maniFestazioni per i diritti dei lavoratori. In molti si chiedono il perché si festeggi il primo maggio, per scoprilo è necessario fare un lungo passo indietro e arrivare alla fine del 1800, quando i diritti dei lavoratori erano pochissimi, e si doveva lottare per conquistarne. La storia del primo maggio La Festa del primo maggio, anche conosciuta come ... Leggi su italiasera 25 aprile - perché si festeggia la Liberazione

