Per Renzi non c’è epidemia che tenga. Il leader di Iv attacca Conte al Senato. La replica del premier: “Stiamo facendo politica, quello che ha chiesto. Quindi non c’è nessun ultimatum” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Quale ultimatum? Renzi ha chiesto di fare politica? E’ quello che stiamo facendo, quindi non c’è nessun ultimatum”. Eì quanto ha detto, rispondendo a distanza al leader di Italia Viva, Matteo Renzi, il premier Giuseppe Conte dopo l’informativa al Senato sull’emergenza Coronavirus. Alla domanda se la maggioranza esiste ancora, il premier ha risposto “Sì”. Renzi, nel corso del suo intervento a Palazzo Madama, ha invitato Conte a essere più prudente “quando parla agli italiani, lei ha detto 11 volte ‘noi consentiamo’, nel campo delle libertà costituzionali il Presidente del Consiglio non consente, perché le libertà costituzionali vengono prima di lei”. “Lei – ha aggiunto l’ex premier – non consente la libertà lei la riconosce. Io rivendico ... Leggi su lanotiziagiornale Renzi : «Se potessero parlare - i morti di Bergamo ci chiederebbero di ripartire per loro»

Ultimatum di Renzi a Conte : «Non ho negato pieni poteri a Salvini per darli a un altro». Conte : «Maggioranza c'è»

