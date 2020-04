PD all’attacco della Regione Lombardia | “Le dimissioni di Gallera non ci bastano”

Leggi su tpi

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tecnicamente non è una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore al Welfare Giulio, ma politicamente l’attacco è altrettanto diretto e ancora più ambizioso: nel mirino ci sono anche i dirigentisanità. Il gruppo del PD nel Consiglio Regionaleha presentato una mozione dall’oggetto “Revisione assetto assessorato Welfare e sua Direzione Generale a seguitogestione epidemia Covid-19”, che in premessa contiene tutte le critiche mosse alla gestione di, dalla scelta di collocare i pazienti dimessi dalla terapia intensiva nelle RSA alla mancanza di un piano per la Fase 2 dell’emergenza. Il giudizio è molto critico non solo sulla parte politica, ma anche sulla dirigenza: “La Giunta regionale, nonostante la situazione emergenziale abbia messo in crisi il sistema, ...