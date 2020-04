Pau Gasol | A Los Angeles situazione drammatica per molti bambini

(Di giovedì 30 aprile 2020) "A Losper". In California l'ex giocatore dei Lakers, Pau, si batte con la sua fondazione per aiutare le fasce più deboli colpite dall'emergenza coronavirus.

"A Los Angeles situazione drammatica per molti bambini". In California l'ex giocatore dei Lakers, Pau Gasol, si batte con la sua fondazione per aiutare le fasce più deboli colpite dall'emergenza coron ...