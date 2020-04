Pattinaggio artistico | l’ISU al lavoro in vista della prossima stagione Fissata una

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 aprile 2020) Prosegue in casa International Skating Union il lento e difficileorganizzativo indiche, emergenza dettata dal Coronavirus permettendo, dovrebbe teoricamente partire ufficialmente nel mese di agosto. Dopo l’attesissimo meeting online, il consiglio dell’ISU, tramite il comunicato 2320, ha annunciato un criterio cruciale riguardante il circuito Grand Prix. Mettendo ovviamente in primo piano la salute degli atleti è stato infatti deciso che, per il Junior Grand Prix in partenza il 26 agosto in Canada, l’eventuale deadline per la cancellazione di ogni tappa dovrà avvenire almeno dieci settimane prima dell’evento, ad esempio entro il 15 giugno per ciò che concerne il primo appuntamento. Per il circuito Senior invece l’ipotetica cancellazione dovrà avvenire con ...