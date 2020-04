Paris Saint Germain campione di Francia: la dedica del club a medici e infermieri (Di giovedì 30 aprile 2020) Dopo l’incoronazione a campioni di Francia, il Paris Saint Germain ha voluto dedicare il titolo a tutto il personale sanitario Il Paris Saint Germain è ufficialmente campione di Francia e subito dopo l’assegnazione del titolo il club ha pubblicato una nota sul sito ufficiale. Queste le parole del presidente Nasser Al-Khelaifi. LA dedica DEL PRESIDENTE – «Vogliamo dedicare questo titolo di campione di Francia nella Ligue 1 2019-2020 a tutto il personale sanitario e altri eroi quotidiani che hanno tutta la nostra ammirazione. Comprendiamo, rispettiamo e supportiamo le decisioni prese dal governo francese di fermare il campionato. La salute, come ha sempre affermato il governo, deve essere la nostra priorità. Vorrei ringraziare i giocatori, l’allenatore, il personale sportivo e medico e tutti i dipendenti del club per il loro meraviglioso lavoro. ... Leggi su calcionews24 Ligue 1 - ufficiale : il Paris Saint Germain è campione di Francia. Tutti i verdetti

