“Papà | ti odio così tanto” | la rabbia del Principe William contro il Principe Carlo

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tante ombre che ci sono ancora oggi all'interno del Palazzo Reale e le parole delarrivano al cuore del papà il. Ilè già pronto pronto a prendere il suo posto da Re, anche se sono emerse alcune parole che avrebbero sconvolto non poco il. La malinconia che si legge nel primo figlio di Lady Diana è tanta. Un ragazzo che ha una vita fatta di doveri, di perdite molto importanti, e moltissimi dubbi su quello che è accaduto durante la tragica notte in cui è morta sua madre. Continua… Lo splendido rapporto con il fratello minore Harry negli anni è nettamente cambiato, e se c'è una cosa che lo rende felicissimo sono i tuoi tre piccoli bambini: Charlotte, Louis e George e ovviamente l'amore per la sua bellissima moglie, Kate Middleton, i due sono stati ...