Papa Francesco | diretta Messa Santa Marta Video Rai 1 | i perseguitati per Cristo

AndreaScanzi : #Berlusconi, #Salvini, #Meloni, #Renzi e giornaloni cavalcano la protesta scriteriata dei vescovi. Poi arriva Papa… - petergomezblog : Coronavirus Fase 2, Papa Francesco sconfessa la Conferenza episcopale italiana e sostiene la linea di Conte: “Prude… - ilpost : Papa Francesco dice che bisogna obbedire alle decisioni dei governi - VittoriaB12 : RT @a_meluzzi: Antonio Socci e il titolo di Dagospia: “Ecco la sintesi del pensiero di Fabio Fazio, intellettuale di riferimento per Papa F… - AgostinoPalermi : RT @cristianalaz: Questo sconfessa la CEI e sostiene Conte: “obbedienza alle disposizioni' Cari cattolici... Il nostro Papa è Ratzinger Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Gli artisti ringraziano papa Francesco. In un momento storico dovuto alla pandemia di coronavirus in cui tutto il mondo dell’arte e dello spettacolo è costretto a fermarsi, causando grandi problemi ec ...Una preghiera e la comunione spirituale come primo gesto della giornata: si rinnova anche per questa mattina l’appuntamento con Papa Francesco per la Santa Messa dalla Cappella di Casa Marta, in diret ...