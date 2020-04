Pagani | gambizzato un commerciante | arrestato il responsabile

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Nel pomeriggio di ieri, in via Sant’Erasmo di, G.A. 50enne del posto, è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai militari della locale Tenenza Carabinieri, per aver cercato di uccidere unall’interno dell’officina meccanica Califano. L’uomo gravato da precedenti di polizia, al termine di un litigio per motivi sentimentali, esplodeva, a distanza ravvicinata, 7 colpi di pistola all’indirizzo della vittima, incensurato, presente nell’officina meccanica e lo attingeva in 5 punti agli arti inferiori. E’ stato grazie al sangue freddo mostrato dai carabinieri che transitavano nella zona, se la situazione non è ulteriormente degenerata, poiché si sono resi conto immediatamente che era successo qualcosa di grave avendo notato un uomo ...