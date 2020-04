Oroscopo Paolo Fox domani | 1 maggio 2020 | anteprima del giorno

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 aprile 2020) E così, in men che non si dica, anche aprile sta terminando e ci avviamo ad iniziare questo nuovo mese. Il primoè dedicato ai lavoratori, duramente colpiti dal lockdown, per cui sarà unparticolare. Vediamo cosa dicono le stelle, con l’diFox per, 1. Al solito, l’diFox e tutte le ultime previsioni sono frutto della sintesi libera dall’app Astri. Come approfondimento vi rimandiamo alle previsioni del mese e della settimana.Fox,per Ariete, Toro, Gemelli, CancroFox 1: Ariete C’è un punto in ogni impegno. Fermati e fai una passeggiata sulla proverbiale montagna in modo da poter guardare in basso con il vantaggio di una prospettiva altissima.Fox 1: Toro Hai affrontato sfide alle quali altre persone ...