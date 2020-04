Orgasmo nero: stasera su Cine34 il film erotico di Joe D'Amato (Di giovedì 30 aprile 2020) Va in onda stasera su Cine34, in seconda serata, il film erotico Orgasmo nero, diretto nel 1980 da Joe D'Amato, con protagoniste Nieves Navarro e Lucia Ramirez. In onda stasera su Cine34, in seconda serata, alle 23:00, c'è Orgasmo nero, film diretto nel 1980 dal regista di culto Joe D'Amato, nel pieno del suo periodo "esotico-erotico", inaugurato due anni prima da Papaya dei Caraibi. Durante un rito tribale sull'isola di Santo Domingo un uomo, dopo essere stato morso da uno squalo, sta per morire. É il padre di Haini (Lucia Ramirez), una giovane ragazza del luogo. Sulla stessa isola ci sono anche Paul ed Helen (Nieves Navarro), sua moglie, per alcune ricerche sulla particolare tribù che la abita. Lei, sessualmente insoddisfatta dal marito, intreccia una relazione sessuale ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 aprile 2020) Va in ondasu, in seconda serata, il, diretto nel 1980 da Joe D', con protagoniste Nieves Navarro e Lucia Ramirez. In ondasu, in seconda serata, alle 23:00, c'èdiretto nel 1980 dal regista di culto Joe D', nel pieno del suo periodo "esotico-", inaugurato due anni prima da Papaya dei Caraibi. Durante un rito tribale sull'isola di Santo Domingo un uomo, dopo essere stato morso da uno squalo, sta per morire. É il padre di Haini (Lucia Ramirez), una giovane ragazza del luogo. Sulla stessa isola ci sono anche Paul ed Helen (Nieves Navarro), sua moglie, per alcune ricerche sulla particolare tribù che la abita. Lei, sessualmente insoddisfatta dal marito, intreccia una relazione sessuale ...

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Se non volete spendere 7,99 euro per vedere su Sky in prima visione "D.N.A. Decisamente Non Adatti" di Lillo e Greg con Anna Foglietta e Lallo Circosta, io lo farò, confesso, stas ...

