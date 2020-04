Olimpiadi Invernali Sankt Moritz 1948: il medagliere e tutti i podi azzurri. Primo oro di sempre per l’Italia con Nino Bibbia (Di giovedì 30 aprile 2020) I Giochi della quinta Olimpiade Invernale si tengono a Sankt Moritz, in Svizzera, nel 1948, ed iniziano il 30 gennaio per terminare l’8 febbraio. L’Italia partecipa con una delegazione di 54 atleti, di cui 51 uomini e 3 donne, in 9 discipline, cogliendo un podio, un oro, che vale il decimo posto nel medagliere. Il portabandiera è Vittorio Chierroni. L’oro azzurro è merito di Nino Bibbia nel singolo maschile dello skeleton, chiudendo le sei discese in programma con il crono di 5’23″2, andando a precedere lo statunitense John Heaton, d’argento con il tempo finale di 5’24″6, mentre il bronzo va al britannico John Crammond, terzo con il crono complessivo di 5’25″1. Nel bob a due è sesta Italia II di Mario Vitali e Dario Poggi, ed è ottava Italia I di Nino Bibbia ed Edilberto Campadese, mentre nel bob a ... Leggi su oasport Olimpiadi Invernali Garmisch 1936 : il medagliere. Per l’Italia un oro solo dimostrativo

Olimpiadi Invernali Sankt Moritz 1928 : il medagliere. Nessun podio per l'Italia

I Giochi della quinta Olimpiade Invernale si tengono a Sankt Moritz, in Svizzera, nel 1948, ed iniziano il 30 gennaio per terminare l'8 febbraio. L'Italia partecipa con una delegazione di 54 atleti, d ...

I Giochi della quinta Olimpiade Invernale si tengono a Sankt Moritz, in Svizzera, nel 1948, ed iniziano il 30 gennaio per terminare l'8 febbraio. L'Italia partecipa con una delegazione di 54 atleti, d ...