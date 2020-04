Olanda, camionista al premier Rutte: “Non dare soldi agli italiani”. Lui ride e risponde: “No, no” | VIDEO (Di giovedì 30 aprile 2020) Operaio chiede al premier olandese di non dare soldi agli italiani VIDEO Sta facendo discutere sui social il video del primo ministro dell’Olanda, Mark Rutte, tra i primi Paesi che chiedono il massimo rigore in Europa, mentre risponde, ridendo e alzando il pollice verso l’alto come segno di approvazione, a un camionista che gli chiede di non dare soldi (aiuti economici) agli italiani (e agli spagnoli). Il video è finito su Twitter. Il camionista chiede al premier olandese Rutte: “Per favore non dare quei soldi a italiani e spagnoli”. Rutte ride di gusto e mostra il pollice alto all’uomo, e lo tranquillizza dicendo: “No, no…”, per poi aggiungere “ne terrò conto”. Leggi su tpi (Di giovedì 30 aprile 2020) Operaio chiede alolandese di nonitaliani VIDEO Sta facendo discutere sui social il video del primo ministro dell’, Mark, tra i primi Paesi che chiedono il massimo rigore in Europa, mentrendo e alzando il pollice verso l’alto come segno di approvazione, a unche gli chiede di non(aiuti economici)italiani (espagnoli). Il video è finito su Twitter. Ilchiede alolandese: “Per favore nonqueia italiani e spagnoli”.di gusto e mostra il pollice alto all’uomo, e lo tranquillizza dicendo: “No, no…”, per poi aggiungere “ne terrò conto”.

