Oasis | Liam Gallagher contro Noel | l’ultimo brano pubblicato è della band inglese

(Di giovedì 30 aprile 2020)è intervenuto nelle sue pagine social, rompendo il suo silenzio, dopo che il fratellohail“Don’t stop”. Il “nuovo” pezzo sembra essere, infatti, un inedito degli. Ieri,, fratello maggiore tra i due, ha informato i suoi follower su Twitter che avrebbeuna canzone appartenente alla, ormai da anni sciolta. “Il destino mi ha fatto imbattere in una vecchia demo che pensavo fosse andata persa per sempre. Per quanto ne so, c’è solo una versione di questa canzone da un soundcheck deglia Hong Kong, circa 15 anni fa” scrive, nel suo post. “So che alcuni di voi adorano questo, quindi abbiamo pensato di farlo uscire per farvi divertire / discutere. Sarà su internet da mezzanotte. La canzone si chiama: “Don’t stop … Spero ...

RollingStoneita : L’inedito uscito stanotte è una madeleine sonora che fa tornare più giovani e romantici. Canta #NoelGallagher ma un… - Jazzrockman : Liam Gallagher © Fernando Aceves, 1998. #OASIS - Paolett60592949 : RT @JamesLucasIT: Liam Gallagher parla di John Lennon #Oasis - infoitcultura : Oasis, Liam Gallagher risponde a Noel: “Se pubblichi vecchi demo assicurati che sia io a cantare!” - GGStefanel : Riassunto. 1. Inizia emergenza covid. 2. Liam chiede con insistenza a Noel di tornare a suonare assieme. 3. Noel… -

Ultime Notizie dalla rete : Oasis Liam

Un nuovo invito a seppellire l'ascia di guerra, dopo la proposta di riunire gli Oasis per un concerto di beneficenza? "Non dimenticare tuo fratello": un tweet per certi versi straziante - almeno per i ...È Don’t Stop… l’asteroide in arrivo di cui scriveva poche ore fa Liam Gallagher su Twitter? A mezzanotte uscirà un pezzo inedito degli Oasis. “Per quel che ne so, là fuori c’è una… Leggi ...