Nuovi risultati del remdesivir contro il coronavirus

Leggi su wired

(Di giovedì 30 aprile 2020) (foto: Ulrich Perrey / POOL / AFP via Getty Images)Il farmaco antiviralepotrebbe essere un valido aiuto per trattare i pazienti affetti dal nuovo. A riferirlo è stato un ampio studio del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), parte del National Institutes of Health, nel quale è stato mostrato per la prima volta come il farmaco abbia avuto dei benefici convincenti, seppur modesti, nel trattamento dell’infezione del nuovo. In particolare, spiegano i ricercatori, i pazienti con una forma grave di Covid-19 a cui è stato somministrato il remdisivir hanno avuto tempi di guarigione più rapidi di chi, invece, non l’ha ricevuto. Nello studio, cominciato il 21 febbraio scorso, i ricercatori hanno coinvolto un totale di 1063 pazienti affetti dalnegli Stati Uniti, in Europa e in Asia. ...