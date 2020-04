Novità per la Villa Comunale: riapre dopo il 4 maggio ma con regole rigide (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – dopo il 4 maggio sarà riaperta la Villa Comunale. Lo ha annunciato il Sindaco Clemente Mastella che ha però precisato: “La riapertura sarà soggetta a limitazioni severe e rigide, la cui vigilanza sarà assicurata anche grazie a un drone. Sulle panchine della Villa non potrà sedere che una sola persona; i minori potranno essere accompagnati solo da un genitore: e sulla panchina il minore potrà sedere solo con mamma o con papà”. Il Sindaco ha voluto ancora una volta sottolineare la delicatezza del momento in vista della cosiddetta Fase 2: “Siamo a metà del guado per quanto riguarda l’infezione da coronavirus. Non possiamo allentare il nostro senso di responsabilità. Anche per quanto riguarda il rientro che si annuncia dal Nord verso le nostre zone, io ... Leggi su anteprima24 Basket - Gianni Petrucci : “Il basket è aperto alle novità - ma la quota italiani non si tocca”

Basket - Gianni Petrucci : “Il basket è aperto alle novità - ma la quota italiani non si tocca”

Coronavirus - le novità dell’autocertificazione dal 4 maggio : per le visite ai ‘congiunti’ si dovrà indicare la parentela ma non il nome (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –il 4sarà riaperta la. Lo ha annunciato il Sindaco Clemente Mastella che ha però precisato: “La riapertura sarà soggetta a limitazioni severe e, la cui vigilanza sarà assicurata anche grazie a un drone. Sulle panchine dellanon potrà sedere che una sola persona; i minori potranno essere accompagnati solo da un genitore: e sulla panchina il minore potrà sedere solo con mamma o con papà”. Il Sindaco ha voluto ancora una volta sottolineare la delicatezza del momento in vista della cosiddetta Fase 2: “Siamo a metà del guado per quanto riguarda l’infezione da coronavirus. Non possiamo allentare il nostro senso di responsabilità. Anche per quanto riguarda il rientro che si annuncia dal Nord verso le nostre zone, io ...

MinisteroSalute : Dal 4 maggio si entra in una nuova fase della lotta a #covid19. La collaborazione di tutti è fondamentale per ridur… - RobertoBurioni : La terapia con siero (o plasma) iperimmune non è cosa nuova, il primo premio Nobel andò a Von Behring nel 1901 per… - fattoquotidiano : Coronavirus, le novità dell’autocertificazione dal 4 maggio: per le visite ai ‘congiunti’ si dovrà indicare la pare… - AntonellaChessa : RT @GiCivi: Una delle ultime novità prima del blocco è stata il primo libro scritto da un uomo per una gloriosa casa editrice di sole donne… - Adiconsumvr : RT @adiconsum: ????Novità sulla #casa: i pignoramenti immobiliari sono sospesi per 6? mesi #legge #CuraItalia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Novità per Discorso Conte, la fase 2: cosa dice il decreto del 26 aprile Corriere della Sera