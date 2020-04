Nottata in Senato per la Lega. Salvini: “Eliminare l’autocertificazione. Fidiamoci degli italiani” (Di giovedì 30 aprile 2020) Nottata in Senato per Matteo Salvini e i suoi. Ma non per giocare a briscola: “Non siamo stati a giocare a briscola, rispondevamo alle domande delle persone su affitto, bollette, mutui”, ha dichiarato il leader della Lega a Telelombardia. Poi aggiungendo: “Siamo rimasti in Parlamento e andremo avanti senza disturbare nessuno o interrompere lavoro, a … L'articolo Nottata in Senato per la Lega. Salvini: “Eliminare l’autocertificazione. Fidiamoci degli italiani” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 30 aprile 2020)inper Matteoe i suoi. Ma non per giocare a briscola: “Non siamo stati a giocare a briscola, rispondevamo alle domande delle persone su affitto, bollette, mutui”, ha dichiarato il leader dellaa Telelombardia. Poi aggiungendo: “Siamo rimasti in Parlamento e andremo avanti senza disturbare nessuno o interrompere lavoro, a … L'articoloinper la: “Eliminare l’autocertificazione.italiani” NewNotizie.it.

gabrygabr : Ma sono ancora dentro? Abbiamo delle prove? E soprattutto, cosa stanno facendo? Strano che la #bestia non ci docume… - YoureOnFiire : Caro Salvini, non sei obbligato a recuperare stasera tutte le ore in cui non sei stato presente in Senato... anche… -