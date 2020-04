Nizza | il presidente | «Stop Ligue 1? Siamo quinti e felici»

Leggi su calcionews24

Il presidente del Nizza si è detto soddisfatto della decisione della Federcalcio francese di sospendere il campionato di Ligue 1. Il presidente del Nizza Jean-Pierre Rivere ha commentato la decisione della Federazione francese di sospendere definitivamente il campionato di Ligue 1: «La prima soddisfazione è che sappiamo dove stiamo andando e questo è essenziale. Il quinto posto è una buona cosa ma con un punto interrogativo, in quanto sono previste le finali delle due coppe prima dell'inizio della prossima stagione». «Se le finali non verranno giocate, saremo direttamente in Europa League. Apprezziamo che il calcio francese abbia trovato coerenza e siamo contenti del quinto posto, ma la cosa più importante è che troveremo armonia, visibilità che ci aiuteranno a lavorare».