Da parte della Nigeria, causa alla Cina: risarcimento record per danni Coronavirus, il Paese africano ha chiesto 200 miliardi di dollari. Un pool di professionisti legali Nigeriani ha trascinato la Repubblica popolare cinese in tribunale per gli effetti dell'epidemia di Coronavirus sul principale Stato dell'Africa occidentale. Le cifre richieste dal Paese sono stratosferiche

La nota aggiunge: “Il team di esperti legali ha pianificato una linea di azione in due fasi: la prima è verso l’alta corte federale della Nigeria e in secondo luogo occorre convincere il governo della ...

Emergenza Covid in Nigeria: aiuti alimentari e educazione sanitaria agli sfollati interni di Games Village, Abuja

Nell'ambito degli sforzi volti ad alleviare le sofferenze di tanti nigeriani a causa della devastante pandemia COVID-19, la Comunità di Sant'Egidiodella Nigeria ha distribuito prodotti alimentari e sa ...

