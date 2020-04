Niente giocattoli e gruppi di tre bimbi Il piano per riaprire materne e nidi a giugno (Di giovedì 30 aprile 2020) Quasi pronto, sarà presentato al comitato tecnico scientifico del governo. Bambini divisi a gruppi di 3 o 6, sempre con lo stesso educatore. Spazi anche nelle scuole. Il nodo del personale Leggi su corriere (Di giovedì 30 aprile 2020) Quasi pronto, sarà presentato al comitato tecnico scientifico del governo. Bambini divisi adi 3 o 6, sempre con lo stesso educatore. Spazi anche nelle scuole. Il nodo del personale

Ultime Notizie dalla rete : Niente giocattoli Riapertura scuole infanzia e asili nido a giugno: il piano del governo Corriere della Sera Riapertura scuole materne e nido a giugno, ecco il piano del governo: niente giocattoli e gruppi da 3

Alla fine sembra che anche il premier Giuseppe Conte si sia convinto: «Occorrerà valutare la possibile riapertura, in modalità sperimentale, di nidi e scuole dell’infanzia, oltre ai centri estivi e ad ...

Xbox Series X: Double Fine è al lavoro su un gioco AAA con un ex Naughty Dog

Mentre attendiamo nuove informazioni sulla tanto chiacchierata presentazione di maggio di Xbox Series X, continuano a circolare voci inerenti ai prossimi giochi destinati a sbarcare sulla prossima con ...

