Nicole Mazzocato e Violeta Mangrinan | nuove frecciatine social? Ecco che cos’è successo

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 30 aprile 2020) L’ex e l’attuale fidanzata di Fabio Colloricchio si sono scambiate un paio dia distanza suiche cosa è: scontro senza fineè l’ex fidanzata di Fabio Colloricchio. Si sono conosciuti a Uomini e Donne in Italia 6 anni fa, poi hanno avuto una relazione di 4 anni. Tuttavia, è stata una storia difficile, piena di alti e bassi e di tradimenti. Alla fine hanno deciso di prendere strade separate e rimanere comunque in buoni rapporti, ma quando Fabio è andato in Honduras come concorrente di Supervivientes (L’Isola dei Famosi spagnola) è cambiato tutto. Infatti, nel reality ha conosciutoe ha iniziato con lei una nuova relazione. Hanno dato scandalo facendo l’amore sulla spiaggia davanti alle telecamere e Fabio ha parlato molto ...