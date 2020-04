Napoli, riparte il delivery. La classifica di Deliveroo: il 35% ordina pizza, seguono hamburger e poke (Di giovedì 30 aprile 2020) C’è la pizza in testa alle scelte dei napoletani alla ripresa della consegna a domicilio del cibo nell’emergenza covid19. In Campania il delivery del cibo pronto è stato infatti vietato per tutta la prima fase del lockdown ed è attivo solo da lunedì, quando si sono riattivate le consegne a domicilio. In prima linea i rider delle compagnie come Deliveroo, che ha ripreso il lavoro a Napoli e Salerno e ha accumulato anche i dati sulle preferenze dei napoletani: da Chiaia al Vomero in testa c’è la pizza che monopolizza il 35% delle ordinazioni, seguita dagli hamburger al 15% e dai poke, al 10%. Tra le pizze in testa c’è la Margherita, mentre sugli hamburger e i poke di tradizione hawaiana i consumatori si sono sbizzarriti nello scegliere gli ingredienti che preferiscono. Il 60% delle preferenze dei napoletani, dunque, ... Leggi su ildenaro Anche gli ultras del Napoli contro la ripartenza : “Finitela con questo teatrino ridicolo e fatevi da parte”

L'Equipe - UEFA ha deciso : se non si riparte classifiche cristallizzate e Napoli in EL

A Napoli riparte la pizza : via libera alle consegne a domicilio (Di giovedì 30 aprile 2020) C’è lain testa alle scelte dei napoletani alla ripresa della consegna a domicilio del cibo nell’emergenza covid19. In Campania ildel cibo pronto è stato infatti vietato per tutta la prima fase del lockdown ed è attivo solo da lunedì, quando si sono riattivate le consegne a domicilio. In prima linea i rider delle compagnie come, che ha ripreso il lavoro ae Salerno e ha accumulato anche i dati sulle preferenze dei napoletani: da Chiaia al Vomero in testa c’è lache monopolizza il 35% dellezioni, seguita dagli hamburger al 15% e dai poke, al 10%. Tra le pizze in testa c’è la Margherita, mentre sugli hamburger e i poke di tradizione hawaiana i consumatori si sono sbizzarriti nello scegliere gli ingredienti che preferiscono. Il 60% delle preferenze dei napoletani, dunque, ...

NapoliToday : #Economia Deliveroo, riparte il servizio: la pizza sempre in testa alle preferenze dei napoletani… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: IL PRIMO BILANCIO - Deliveroo, riparte il servizio a Napoli: la pizza già in testa alle preferenze - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: IL PRIMO BILANCIO - Deliveroo, riparte il servizio a Napoli: la pizza già in testa alle preferenze - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: IL PRIMO BILANCIO - Deliveroo, riparte il servizio a Napoli: la pizza già in testa alle preferenze - juve_magazine : RT @calciomercato_m: IL PRIMO BILANCIO - Deliveroo, riparte il servizio a Napoli: la pizza già in testa alle preferenze -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli riparte Napoli, riparte il delivery. La classifica di Deliveroo: il 35% ordina pizza, seguono hamburger e poke Il Denaro Coronavirus Campania, mai così pochi contagi. E de Magistris: «Tamponi a chi rientra dal Nord»

Sono solo 13 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Campania, secondo i dati resi noti dalla «Unità di Crisi della Regione» in relazione all’ultimo rilevamento, fatto su 3.014 tamponi eseguiti. Mai il n ...

Il primo cittadino Mastella raccoglie l’appello della CNA: “Salviamo insieme il tessuto imprenditoriale”

La proposta lanciata da Cna Campania Nord, col suo direttore territoriale per Benevento, Annarita De Blasio, sulla concessione degli spazi pubblici a bar, botteghe, ristoranti, artigiani, salvando dal ...

Sono solo 13 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Campania, secondo i dati resi noti dalla «Unità di Crisi della Regione» in relazione all’ultimo rilevamento, fatto su 3.014 tamponi eseguiti. Mai il n ...La proposta lanciata da Cna Campania Nord, col suo direttore territoriale per Benevento, Annarita De Blasio, sulla concessione degli spazi pubblici a bar, botteghe, ristoranti, artigiani, salvando dal ...