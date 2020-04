Napoli, Camera di commercio-Confesercenti Campania: patto per il rilancio dopo l’emergenza Covid (Di giovedì 30 aprile 2020) “Un confronto cordiale e costruttivo nel segno della responsabilità che getta le basi per una maggiore tutela delle imprese”. Così presidente della Camera di commercio di Napoli Ciro Fiola commenta l’incontro, svoltosi nel Palazzo della Borsa, con il presidente di Confesercenti Campania – Molise, Vincenzo Schiavo e a cui ha preso parte anche il vicepresidente vicario Fabrizio Luongo, promotore dell’incontro. “Confesercenti è disponibile a studiare ed elaborare con la Camera di commercio di Napoli nuove opportunità per le aziende del nostro territorio piegate dall’emergenza Covid-19 – spiuega Fiola – E riconosce la Camera di commercio di Napoli quale primaria istituzione del sistema delle imprese e pertanto siamo disponibili ad una elaborazione comune per predisporre piani concreti mirati ... Leggi su ildenaro Stefano Ducceschi confermato nella Consulta Diplomazia Economica della Camera di commercio di Napoli

Coronavirus - Fiola (Camera di commercio di Napoli) : Il decreto Cura Italia non aiuta le Pmi. Alt ai protesti

Coronavirus - Camera di commercio di Napoli : Palazzo della Borsa tricolore. Fiola : Non ci arrendiamo e già pensiamo al dopo (Di giovedì 30 aprile 2020) “Un confronto cordiale e costruttivo nel segno della responsabilità che getta le basi per una maggiore tutela delle imprese”. Così presidente delladidiCiro Fiola commenta l’incontro, svoltosi nel Palazzo della Borsa, con il presidente di– Molise, Vincenzo Schiavo e a cui ha preso parte anche il vicepresidente vicario Fabrizio Luongo, promotore dell’incontro. “è disponibile a studiare ed elaborare con ladidinuove opportunità per le aziende del nostro territorio piegate dall’emergenza Covid-19 – spiuega Fiola – E riconosce ladidiquale primaria istituzione del sistema delle imprese e pertanto siamo disponibili ad una elaborazione comune per predisporre piani concreti mirati ...

zazoomblog : Napoli Camera di commercio-Confesercenti Campania: patto per il rilancio dopo l’emergenza Covid - #Napoli #Camera - news24_napoli : Conte alla Camera: ‘Non possiamo riaprire tutto. Le iniziative locali… - arcoll86 : @FuffaForte Ma tu stai parlando con quello che scrisse in un suo post che cuadrado sfotteva il Napoli con una gag i… - vesuvianonews : Nel pomeriggio di ieri si è svolto, in modalità telematica, presso la Prefettura di Napoli, presieduto dal Prefetto… - gen_napoli : RT @rtl1025: ?? La #Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza favorevole allo scostamento di #Bilancio: 512 i sì, un no e nessun… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Camera Napoli, Camera di commercio-Confesercenti Campania: patto per il rilancio dopo l'emergenza Covid Il Denaro La Lega occupa il Parlamento, Salvini: “Basta autocertificazione e ripresa delle attività come nel resto d’Europa”

La Lega occupa il Parlamento e in diretta Fb dal Senato il leader chiama il premier a «rispondere in aula agli italiani» e attacca il ministro della Giustizia ROMA. Occupano il Parlamento i parlamenta ...

Coronavirus a Napoli, fase 2. I barbieri tagliano i capelli in piazza: «Fate presto, ci sono gli abusivi»

Taglio di capelli in piazza oggi a Napoli per sollecitare una rapida apertura, dopo il lockdown del Coronavirus, di barbieri e parrucchieri. Il salone improvvisato è stato allestito per pochi minuti ...

La Lega occupa il Parlamento e in diretta Fb dal Senato il leader chiama il premier a «rispondere in aula agli italiani» e attacca il ministro della Giustizia ROMA. Occupano il Parlamento i parlamenta ...Taglio di capelli in piazza oggi a Napoli per sollecitare una rapida apertura, dopo il lockdown del Coronavirus, di barbieri e parrucchieri. Il salone improvvisato è stato allestito per pochi minuti ...