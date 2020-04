Morte di Pasquale Apicella, il bel gesto del farmacista di Ceppaloni (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Bella iniziativa del dottor Giuseppe Lombardi, farmacista di Ceppaloni, che, questa mattina, ha posato una corona di fiori presso gli uffici della Questura di Benevento in onore dello sfortunato Pasquale Apicella, poliziotto partenopeo che ha perso la vita nel corso di un’operazione di Polizia. “Dopo il tremendo lutto che ha colpito la famiglia Apicella per la Morte dell’agente di Polizia Pasquale Apicella, il 37enne morto a Napoli mentre tentava di sventare un furto in una banca, ho ritenuto doveroso omaggiare la memoria del militare con un piccolo, ma simbolico gesto, portando di persona a Benevento, presso la lapide che ricorda i caduti delle forze di Polizia, un fascio di fiori ornati con la fascia tricolore. Mi sono recato a titolo personale, oggi 30 aprile 2020 (come avevo anche preannunciato via social) ... Leggi su anteprima24 San Marzano sul Sarno - lutto cittadino per la morte di Pasquale Grimaldi (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Bella iniziativa del dottor Giuseppe Lombardi,di, che, questa mattina, ha posato una corona di fiori presso gli uffici della Questura di Benevento in onore dello sfortunato, poliziotto partenopeo che ha perso la vita nel corso di un’operazione di Polizia. “Dopo il tremendo lutto che ha colpito la famigliaper ladell’agente di Polizia, il 37enne morto a Napoli mentre tentava di sventare un furto in una banca, ho ritenuto doveroso omaggiare la memoria del militare con un piccolo, ma simbolico, portando di persona a Benevento, presso la lapide che ricorda i caduti delle forze di Polizia, un fascio di fiori ornati con la fascia tricolore. Mi sono recato a titolo personale, oggi 30 aprile 2020 (come avevo anche preannunciato via social) ...

Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella al Capo della #Polizia Gabrielli per la morte dell'Agente scelto… - Roberto_Fico : Apprendo con profondo dolore della morte dell’agente Pasquale Apicella, rimasto ucciso mentre inseguiva dei malvive… - poliziadistato : #Squadramobile di #Napoli ha fermato anche gli altri due malviventi ricercati per la morte dell’Agente Scelto Pasqu… - Cazzola123 : RT @poliziadistato: #Squadramobile di #Napoli ha fermato anche gli altri due malviventi ricercati per la morte dell’Agente Scelto Pasquale… - LorenzoTonion : RT @anccarsoliaq1: La morte di Pasquale #Apicella: Hadzovic tre anni fa provò a travolgere i #carabinieri di #Giugliano. Fu arrestato dopo… -