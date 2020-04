Montipò e l’accordo con la Strega | “Foggia mi chiamò | ero al concerto di Eminem”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 6 minutiBenevento – Le sue mani sui risultati straordinari del Benevento di Inzaghi. Lorenzo Montipò ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com in una diretta Instagram rivelando un retroscena del suo approdo al Benevento e parlando più in generale della sua carriera e della stagione trionfale del club: “Lusingato dall’interesse del Torino, ma volevo vincere il campionato. Ora sogno di giocare la A con questa maglia“. Di seguito le dichiarazioni del numero uno giallorosso: Allenamento – “Lo staff ci invia ogni settimana un nuovo programma, strutturato su un’applicazione. Proseguire è dura, stiamo arrivando a un livello di sopportazione massimo, ma finché non avremo una comunicazione ufficiale dobbiamo continuare così”. Ripartenza calcio – “Sono informato ...