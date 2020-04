"Molti se lo sono scordati". I pieni poteri? Conte la spiega così: faccia tosta (Di giovedì 30 aprile 2020) “Lo stato di emergenza nazionale, dichiarato il 31 gennaio, prevede l'adozione di misure eccezionali quando la vita della popolazione è in pericolo”. così Giuseppe Conte in Aula ha difeso il fatto che stia esercitando pieni poteri per far fronte all'emergenza coronavirus. Mentre i deputati del centrodestra rumoreggiano per esprimere contrarietà, il premier tira dritto per la sua strada e difende la scelta di affidarsi ai Dpcm, accantonando il Parlamento. “Non mi sfugge - dichiara il premkier - la portata dei rilievi della riserva di legge e del principio di legalità che la Costituzione pone a baluardo della persona. Ma quei principi non sono stati né trascurati né affievoliti. Come giurista e come democratico avverto ingiusta l'accusa di aver compresso le libertà fondamentali per un tempo determinato, si è deciso ... Leggi su liberoquotidiano Continua la discesa del coronavirus : oggi 548 malati in meno. Ma i morti sono sempre molti : 323

Giulia De Lellis "Con Andrea Damante è un caos"/ "Per molti sono una pazza però..."

Coronavirus - la crisi aumenta i seguaci della teoria per cui le banche centrali devono stampare moneta. Ma ci sono molti rischi (Di giovedì 30 aprile 2020) “Lo stato di emergenza nazionale, dichiarato il 31 gennaio, prevede l'adozione di misure eccezionali quando la vita della popolazione è in pericolo”.; Giuseppein Aula ha difeso il fatto che stia esercitandoper far fronte all'emergenza coronavirus. Mentre i deputati del centrodestra rumoreggiano per esprimere contrarietà, il premier tira dritto per la sua strada e difende la scelta di affidarsi ai Dpcm, accantonando il Parlamento. “Non mi sfugge - dichiara il premkier - la portata dei rilievi della riserva di legge e del principio di legalità che la Costituzione pone a baluardo della persona. Ma quei principi nonstati né trascurati né affievoliti. Come giurista e come democratico avverto ingiusta l'accusa di aver compresso le libertà fondamentali per un tempo determinato, si è deciso ...

matteosalvinimi : Non solo Savona, tra ieri e oggi commercianti, artigiani e partite Iva sono scesi in piazza in tutta Italia. Per mo… - matteosalvinimi : #Salvini: Di promesse gli italiani ne hanno sentite troppe. Ieri sera i commercianti sono scesi in piazza, rispetta… - forza_italia : IL SOVRANISMO È RESPONSABILE di molti mali che affliggono l'Europa. Vi sono state lentezze e ritardi nell'interv… - Pino59453833 : RT @angelaindolfi: @TerreImpervie @a_meluzzi Che vergogna, come sono caduti in basso i cinque stalle. Come un mantra hanno ripetuto per ann… - vice1959 : Pregate e convertite molti, col vostro esempio di carità. È una nuova prova d’amore, una vera crociata d’unità terr… -

Ultime Notizie dalla rete : Molti sono Coronavirus, i contro dati di Fratelli d'Italia: "I morti sono molti di più" - DIRE.it Dire Sky – Suso: “Grazie al Milan sono diventato grande, ora al Siviglia per giocare la Champions”

Suso è stato intervistato da Sky Sport 24. L’ex attaccante del Milan, ora al Siviglia, ha voluto parlare degli anni trascorsi in Italia e della sua esperienza in rossonero: “Milano è la mia città dove ...

Mascherine fai-da-te, i materiali migliori

Spesso sono introvabili, a volte sono vendute a caro prezzo, eppure le mascherine sono utili (e in molti casi obbligatorie) per limitare la diffusione del contagio del coronavirus. Così molte persone ...

Suso è stato intervistato da Sky Sport 24. L’ex attaccante del Milan, ora al Siviglia, ha voluto parlare degli anni trascorsi in Italia e della sua esperienza in rossonero: “Milano è la mia città dove ...Spesso sono introvabili, a volte sono vendute a caro prezzo, eppure le mascherine sono utili (e in molti casi obbligatorie) per limitare la diffusione del contagio del coronavirus. Così molte persone ...