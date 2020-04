Milano: Nigeriano 22 enne arrestato per molestie sessuali (Di giovedì 30 aprile 2020) 2 denunce in 2 giorni, entrambe nello stesso luogo, il sottopasso di via Duprè, entrambe per lo stesso motivo: tentata violenza sessuale. La prima esposta da una donna 53 enne che riferisce di essere stata aggredita dal giovane di origini nigeriane, irregolare e con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e molestie sessuale. La donna riferisce di essere stata bloccata contro la parete del sottopasso e palpeggiata fino a che non è riuscita a divincolarsi e a scappare. Dopo lei è stata la volta di una ragazza 22 enne che con le medesime modalità, verso le 7:30 di Domenica mattina, è stata sbattuta per terra nel tentativo di violentarla, dopo un minuto di resistenza forse spaventato da rumori provenienti dall’esterno ha desistito scappando. Entrambe le denunce hanno dato un identikit estremamente preciso dell’aggressore che è ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 aprile 2020) 2 denunce in 2 giorni, entrambe nello stesso luogo, il sottopasso di via Duprè, entrambe per lo stesso motivo: tentata violenza sessuale. La prima esposta da una donna 53che riferisce di essere stata aggredita dal giovane di origini nigeriane, irregolare e con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale esessuale. La donna riferisce di essere stata bloccata contro la parete del sottopasso e palpeggiata fino a che non è riuscita a divincolarsi e a scappare. Dopo lei è stata la volta di una ragazza 22che con le medesime modalità, verso le 7:30 di Domenica mattina, è stata sbattuta per terra nel tentativo di violentarla, dopo un minuto di resistenza forse spaventato da rumori provenienti dall’esterno ha desistito scappando. Entrambe le denunce hanno dato un identikit estremamente preciso dell’aggressore che è ...

italiaserait : Milano: Nigeriano 22 enne arrestato per molestie sessuali - leone52641 : RT @magicaGrmente22: Aggressioni sessuali in sottopasso a Milano: fermato clochard 22enne nigeriano. - flaviotiravento : RT @magicaGrmente22: Aggressioni sessuali in sottopasso a Milano: fermato clochard 22enne nigeriano. - magicaGrmente22 : Aggressioni sessuali in sottopasso a Milano: fermato clochard 22enne nigeriano. - GiornaleLORA : Martedì sera, a Milano, la Polizia di stato ha eseguito un fermo di P.G. nei confronti di un cittadino nigeriano di… -