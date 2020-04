Milan | Pioli | «Meglio sapere prima possibile se si ricomincia»

(Di giovedì 30 aprile 2020) Stefanovorrebbeal più presto “se e quando” ci sarà “la ripresa degli allenamenti e del campionato” ma non vuole mettere pressioni su chi dovrà decidere. “Capisco – dice l’allenatore delin una diretta Instagram con l’ex campione di pallavolo Pasquale Gravina – la difficoltà del momento. Nella nostra posizione poter… L'articolo: «se si» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L’ex allenatore della Lazio chiede delucidazioni sul futuro della Serie A per cercare di programmare il lavoro con la sua squadra, il Milan Stefano Pioli con la Lazio riuscì a fare un lavoro sublime, ...In occasione di una diretta Instagram con Pasquale Gravina, ex campione di pallavolo e attuale holding manager di Gi Group Italia, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha toccato moltissimi argoment ...