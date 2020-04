Meteo Italia | TEMPORALI fino al weekend al Nord | poi ci prova l' anticiclone

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 30 aprile 2020)SINO AL 6 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Ulteriori impulsi perturbati transitano su parte dell', con le condizioniche si mantengono caratterizzate da forte dinamicità per l'influenza di una profonda depressione atlantica centrata sulle Isole Britanniche. Dopo la perturbazione odierna, piogge eandranno a coinvolgere ancora ilsoprattutto a ridosso delle aree alpine e prealpine. Pochi gli effetti al Centro-Sud, dove ci saranno solo pochi disturbi che si manifesteranno soprattutto a ridosso dei rilievi, per effetto di modeste infiltrazioni d'aria più fresca in quota. Nel corso delassisteremo ad una progressiva rimonta anticiclonica subtropicale, destinata alla Penisola Iberica e alla Francia meridionale. Questa risalita dell'contribuirà però a porre fine alla scorribanda di perturbazioni dirette ...