Meteo GENOVA | ROVESCI e TEMPORALI | poi ritorna l' anticiclone

(Di giovedì 30 aprile 2020) Ilsusi presenterà molto instabile giovedì, poi seguirà una certa variabilità e con condizioni che diverranno stabili nel weekend quando si avrà anche un sostanzioso aumento delle temperature. Giovedì 30: nuvoloso con, ventoso a tratti. Stima Pioggia 19 mm. Temperatura da 14°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Est 14 Km/h, raffiche 45 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Venerdì 1 maggio: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 20°C. Pressione atmosferica media: 1008 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Est 12 Km/h, raffiche 42 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Sabato 2: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1007 hPa, stazionaria. Vento: in media ...