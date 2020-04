Mes | ecco la “sorveglianza rafforzata” per l’Italia Ma non era senza condizionalità?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr – Se l’Italia dovesse accedere al Mes cosiddetto “light” per le spese sanitarie dell’emergenza coronavirus scatterebbe una pericolosa “sorveglianza rafforzata” da parte della Commissione Ue e della Bce.svelata la trappola: sarà purecondizionalità – come ripetono il premier Conte, i dem (e Berlusconi) – ma il Meccanismo europeo di stabilità prevede di fatto la Troika (mancherebbe il Fmi), che ci farebbe i conti in tasca e deciderebbe come dovremmo restituire i soldi. Quindi anche il cosiddetto Mes sanitario ci metterebbe nel mirino dei tecnocrati di Bruxelles, che potrebbero commissariare la nostra economia. Proprio quello che il Primato Nazionale vi sta ripetendo da tempo.la clausola-trappola: “Accesso al Mes in accordo con le regole del Two Pack” A rivelare la ...