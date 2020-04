Mertens al Chelsea? Calciomercato | Lampard stuzzica il belga | contatti avviati

DiMarzio : Il #Chelsea ha esercitato l'opzione di rinnovo per #Giroud #Inter e #Lazio sempre sul giocatore, #Lampard prova a… - fcin1908it : Mertens, il rinnovo aspetta: Chelsea in pole, l'Inter aspetta. E un like diventa un giallo - - internewsit : Mertens, ora il Chelsea è in vantaggio. Il Napoli attende una risposta - CdS - - napolipiucom : #napoli Mertens tentazione Chelsea, contatto con Lampard: blues in vantaggio: Mertens al… - 100x100Napoli : #Mertens ancora cercato dal #Chelsea e spunta un giallo 'like'. -

Mertens Chelsea Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mertens Chelsea