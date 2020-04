Mertens al bivio: Inter o Napoli? I dubbi del belga dopo la promessa di Conte (Di giovedì 30 aprile 2020) Il rinnovo di contratto bloccato dalla pandemia Covid-19 rende in dubbio il futuro di Dries Mertens al Napoli. Il folletto belga andrà in scadenza di contratto con il club di Aurelio De Laurentiis (con il quale ha avuto vari incontri prima dello stop del campionato) il prossimo 30 giugno e la possibilità di arrivare al giocatore senza spendere un euro per il cartellino ingolosisce diversi club, Inter su tutte. SSC Napoli v Torino FC - Serie A Come scrive la redazione di Calciomercato.com,... Leggi su 90min Il Diario di Minervini - Il bivio di Mertens - la frase choc della Merlino - gli attacchi di Cruciani e l'unica soluzione per tornare in campo (Di giovedì 30 aprile 2020) Il rinnovo di contratto bloccato dalla pandemia Covid-19 rende ino il futuro di Driesal. Il follettoandrà in scadenza di contratto con il club di Aurelio De Laurentiis (con il quale ha avuto vari incontri prima dello stop del campionato) il prossimo 30 giugno e la possibilità di arrivare al giocatore senza spendere un euro per il cartellino ingolosisce diversi club,su tutte. SSCv Torino FC - Serie A Come scrive la redazione di Calciomercato.com,...

Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter, #Mertens al bivio: #Marotta in pressing con la promessa di #Conte - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Inter, #Mertens al bivio: #Marotta in pressing con la promessa di #Conte - cmdotcom : #Inter, #Mertens al bivio: #Marotta in pressing con la promessa di #Conte - infoitsport : TMW, De Magistris: 'Milik ad un bivio: rinnovo o cessione! Possibile operazione alla Higuain per sostituirlo. Rinno… - Fantacalcio : Calciomercato Roma, Dzeko al bivio: Petrachi sonda Mertens -

Ultime Notizie dalla rete : Mertens bivio Inter, Mertens al bivio: Marotta in pressing con la promessa di Conte Calciomercato.com Napoli, si invertono i ruoli: Milik può rimanere, Mertens no

Napoli, 26 aprile 2020 - Mertens o Milik? Difficilmente entrambi gli attaccanti resteranno all'ombra del Vesuvio e più passa il tempo e più ad allontanarsi maggiormente è il belga, mentre dal fronte d ...

Calciomercato Roma, Dzeko al bivio: Petrachi sonda Mertens

Se Dzeko dovesse partire, ecco il piano giallorosso: Petrachi ha fatto un altro sondaggio per Mertens, che non ha ancora firmato il rinnovo con il Napoli: l’offerta a 3,5 milioni più bonus per De Laur ...

Napoli, 26 aprile 2020 - Mertens o Milik? Difficilmente entrambi gli attaccanti resteranno all'ombra del Vesuvio e più passa il tempo e più ad allontanarsi maggiormente è il belga, mentre dal fronte d ...Se Dzeko dovesse partire, ecco il piano giallorosso: Petrachi ha fatto un altro sondaggio per Mertens, che non ha ancora firmato il rinnovo con il Napoli: l’offerta a 3,5 milioni più bonus per De Laur ...