Merkel: «Bundesliga? Il 6 maggio sapremo tutto» (Di giovedì 30 aprile 2020) La cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato: «Bundesliga? Il 6 maggio sapremo tutto e conosceremo il futuro dello sport» Il destino della Bundesliga è rimandato. Nessuna possibilità di tornare in campo il 9 maggio, ma i calciatori confidano nelle decisioni del Governo circa la ripresa degli allenamenti. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato: «Il 6 maggio sapremo tutto e conosceremo il futuro dello sport» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calcio - Bundesliga 2020 : Angela Merkel non dà il via libera - decisione rinviata al 6 maggio

