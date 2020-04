Mente al controllo delle forze dell’ordine | Bresciano denunciato e sanzionato

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 aprile 2020) E’ stato fermato per i controlli per l’osservanza del divieto per il coronavirus nel comune di Acquanegra sul Chiese in provincia di Mantova, ben distante dal suo domicilio e per giustificare lo spostamento un 57 enneha addotto motivazione di carattere di assistenza ad una anziana signora del posto. La risposta non ha convinto gli agenti, che hanno approfondito la questione scoprendo la menzogna dell’uomo. Così il 57 enne una volta smascherato è statoper false attestazioni a pubblico ufficiale eper inosservanzanorme del decreto. L'articoloaldell’ordine,proviene da Italia Sera.