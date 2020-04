Mediaset punta su Contagion il film che aveva previsto la pandemia: successo o flop? (Di giovedì 30 aprile 2020) Si va indietro nel tempo. Era il 2011 quando arrivava nelle sale cinematografiche il film Contagion. Forse 9 anni fa nessuno credeva possibile che una pandemia globale avrebbe messo in ginocchio il mondo intero bloccato da lockdown e restrizioni di ogni genere. Forse nessuno credeva che ci sarebbero stati migliaia di morti. E invece, quello che abbiamo letto per anni sui libri, visto nel film di “fantascienza” oggi diventa realtà. Nell’era del Covid 19, Mediaset propone il film Contagion in onda il primo maggio 2020 in prime time su Canale 5. E a seguire, giusto per non generare ansia, una puntata speciale di Matrix, programma ritirato fuori per l’occasione, con Nicola Porro in seconda serata. Ora ci chiediamo, con questa scelta Mediaset punta a conquistare i più curiosi, che del resto il film Contagion in queste settimane se lo sono cercato ... Leggi su ultimenotizieflash Sevgili Geçmis arriva su Canale 5 con il titolo Sisterhood : Mediaset punta ancora sulla Turchia

Mediaset Extra punta sulla nostalgia contro il coronavirus : dal 13 aprile tornano I Cesaroni - Casa Vianello e Licia dolce Licia

