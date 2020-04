Maurizia Paradiso furiosa inveisce pesantemente contro un’anziana in strada. Il giornalista Gianluigi Nuzzi posta il video: “Nessuno ha difeso la donna” (Di giovedì 30 aprile 2020) Maurizia Paradiso è stata immortalata mentre, fuori da un supermercato di viale Fulvio Testi a Milano, litiga e inveisce contro un’anziana signora che le ha fatto presente che non avrebbe dovuto parcheggiare nel posto riservato agli invalidi se non disponeva dell’apposito tagliando. La scena è stata immortalata in un video girato da uno dei presenti e pubblicato su Instagram dal giornalista e conduttore tv Gianluigi Nuzzi che commenta in modo critico l’episodio che è degenerato con una serie di volgarità pronunciate dalla Paradiso contro l’anziana. “Maurizia Paradiso sta litigando”, commenta la voce del filmato, mentre si sente la ex porno attrice – già condannata a febbraio a tre anni di reclusione per aver pestato il socio in affari, come ricorda Nuzzi – sostenere le sue ragioni. Qualcuno le chiede ... Leggi su ilfattoquotidiano Maurizia Paradiso lite choc con anziana "lecca il cul*!"/ Video "ho una minch*a così" (Di giovedì 30 aprile 2020)è stata immortalata mentre, fuori da un supermercato di viale Fulvio Testi a Milano, litiga eun’anziana signora che le ha fatto presente che non avrebbe dovuto parcheggiare nel posto riservato agli invalidi se non disponeva dell’apposito tagliando. La scena è stata immortalata in un video girato da uno dei presenti e pubblicato su Instagram dal giornalista e conduttore tv Gianluigi Nuzzi che commenta in modo critico l’episodio che è degenerato con una serie di volgarità pronunciate dallal’anziana. “sta litigando”, commenta la voce del filmato, mentre si sente la ex porno attrice – già condannata a febbraio a tre anni di reclusione per aver pestato il socio in affari, come ricorda Nuzzi – sostenere le sue ragioni. Qualcuno le chiede ...

PetagnaBonifazi : Maurizia Paradiso me lo ricordo per una rima di Kiave al 2TheBeat contro Jack The Smoker, bei tempi - DiegoASR86 : 'Ma lei che cazzo vuole dalla mia vita'. Maurizia Paradiso indicaci la via. - kiaracarta : @alexndersen @_xlovestories Maurizia Paradiso - andoniopre : Scusate ma Maurizia Paradiso io non - clorofillo : @Iusername70 @BambolaSimona @ilSimoPole Ma la/il maurizia/o paradiso ha il tagliando invalidi perché ha il cazzo? -

