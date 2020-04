SkySport : Esame maturità 2020, Azzolina: '17 giugno data di inizio e varrà 40 crediti' - news_forlicesen : Il ministro svela come sarà l'esame di Maturità, si parte il 17 giugno - FirenzePost : Maturità il 17 giugno, l’annuncia la ministra Azzolina - bizcommunityit : Maturità 2020: al via dal 17 giugno, in presenza con mascherina, 40 punti per il colloquio - infoitinterno : Maturità il 17 giugno: 'Esami saranno così' -

Ultime Notizie dalla rete : Maturità giugno Scuole chiuse e maturità 2020: tutti ammessi? Solo orale? Corriere della Sera