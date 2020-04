Matteo Renzi avverte Conte: «Se scegli il populismo Italia viva non sarà al tuo fianco» – Il video (Di giovedì 30 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaDopo l’informativa alla Camera sull’emergenza Coronavirus, il premier Giuseppe Conte è passato in Senato dove ad attenderlo tra i banchi c’era anche Matteo Renzi, che ha accolto il presidente del Consiglio con un avvertimento che sembra un ultimatum. «Glielo diciamo in faccia: siamo a un bivio. È stato bravo a rassicurare gli Italiani, è stato molto bravo. Il punto però è che nella fase 2 della politica non basta giocare su paura e preoccupazione. C’è una ricostruzione da fare che è devastante e richiederà visione e scelte coraggiose», dice Renzi. Poi avverte: «Se sceglierà la strada del populismo non avrà al suo fianco Italia viva». «Non ho negato i pieni poteri a Matteo Salvini per darli ad altri – ... Leggi su open.online O così o non ci stiamo. Matteo Renzi spara l'ultimatum. Come fa tremare Conte

La barzelletta di Renzi solone della Costituzione. Matteo spara sul presidente del Consiglio. E dimentica cosa fece alla Carta

"Dice che fanno male? A lui - io sono ancora vivo". Vittorio Feltri incenerisce Matteo Renzi (Di giovedì 30 aprile 2020) Coronavirus in: ultime notizie in direttaDopo l’informativa alla Camera sull’emergenza Coronavirus, il premier Giuseppeè passato in Senato dove ad attenderlo tra i banchi c’era anche, che ha accolto il presidente del Consiglio con un avvertimento che sembra un ultimatum. «Glielo diciamo in faccia: siamo a un bivio. È stato bravo a rassicurare glini, è stato molto bravo. Il punto però è che nella fase 2 della politica non basta giocare su paura e preoccupazione. C’è una ricostruzione da fare che è devastante e richiederà visione e scelte coraggiose», dice. Poi: «Seerà la strada delnon avrà al suo». «Non ho negato i pieni poteri aSalvini per darli ad altri – ...

fattoquotidiano : APRIRE! RICHIUDERE! RIAPRIRE! Salvini e Renzi adesso sposano le proteste della Cei sulle chiese. Ma sul virus ne ha… - AndreaScanzi : “I morti di Bergamo ci direbbero ripartite anche per noi”. L’ha detto davvero. Matteo #Renzi è arrivato a dire anch… - SkyTG24 : Matteo #Renzi interviene in #Senato dopo l’informativa di #Conte sul #coronavirus - Giovamagi : RT @claudioriccio: Repubblica aveva attribuito la frase 'La gente di Bergamo e Brescia che non c'è più, se potesse parlare ci direbbe di ri… - gisellaruccia : 'La gente di Bergamo e Brescia che non c'è più, se potesse parlare, ci direbbe di riaprire'. (Matteo Renzi al Senat… -