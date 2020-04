(Di venerdì 1 maggio 2020) Prudenza e collaborazione: è questo il cuore del messaggio del capo dello Stato Sergioagli italiani in occasione della festa del primo maggio, ribadendo che «non può esservi - e non vi è - contrapposizione tra sicurezza, salute e

sole24ore : Mattarella: Paese riparta da lavoro, governo dia indirizzi chiari e ragionevoli - 6000sardine : #Mattarella “Senza lavoro non c’è l’Italia”.L’augurio più grande che rivolgiamo a tutti i lavoratori è quello che i… - DavidSassoli : La dignità di un #Presidente. Un Paese libero e forte. Che non si arrende, mai. E sa risorgere: sempre. #Mattarella… - enr_gav : RT @sole24ore: Mattarella: Paese riparta da lavoro, governo dia indirizzi chiari e ragionevoli - niccobiancalani : RT @sole24ore: Mattarella: Paese riparta da lavoro, governo dia indirizzi chiari e ragionevoli -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Paese

“Oggi, mentre celebriamo in modo così diverso dal consueto questo Primo maggio, non possiamo non riconoscere gli importanti traguardi di giustizia sociale conseguiti attraverso le battaglie dei lavora ...Siamo al conto alla rovescia. Lunedì scatta la ripartenza (parziale, non un «liberi tutti») dell’Italia, e Sergio Mattarella indirizza al Paese un memorandum che contempla un avvertimento di fondo e t ...