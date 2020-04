Mascherine a 50 centesimi | c’è l’accordo con il Governo ma le farmacie di Roma fanno come

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 30 aprile 2020). Da quando il commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri ha varato l’ordinanza che fissa il prezzo dellea 50più Iva, in teoria non dovrebbero più essere trovare a prezzi gonfiati. La situazione reale aè invece ben diversa e i dispositivi di protezione individuale hanno ancora un costo molto alto.a massimo 50l’una più iva. Questo è quanto stabilito dal commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri. Il provvedimento è stato preso dopo che i prezzi per i dispositivi di protezione individuali sono stati gonfiati a dismisura sin dall’inizio della pandemia. Basti pensare che lechirurgiche, un tempo vendute a pochil’una, hanno subito nelle ultime settimane un rincaro dei prezzi anche del 300%. Decine ...