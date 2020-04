Manchester United | parla il vicepresidente | «Supereremo la crisi e resteremo competitivi»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Ildel, Ed Woodward, ha risposto ad alcune domande dei tifosi sul futuro del club Ed Woodward,del, ha risposto ad alcune domande dei tifosi facendo il punto della situazione sul futuro del club. CALCIOMERCATO – «Potremo rimanere altamentenel corso della prossima finestra di mercato anche se il club non è immune dalle criticità finanziarie causate dalla pandemia. E’ inappropriato vedere speculazioni sui trasferimenti da centinaia di milioni di euro in un momento come questo. C’è una grande disconnessione tra il calciomercato e la realtà economica che le squadre di calcio dovranno affrontare a breve. Dobbiamo trovare un percorso che ci guidi fuori dalla, anche se ovviamente noi puntiamo a restare altamentesul mercato dei ...