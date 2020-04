Manchester City | Aguero | l’incredibile media gol dell’argentino

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 aprile 2020)è una vera e propria macchina da gol per il. L’argentino ha addirittura la migliordella Premier Prima che il calcio si fermasse, si parlava molto in Inghilterra del futuro di, attaccante del. L’attaccante argentino ha il contratto in scadenza nel 2021, e non si sa ancora se rinnoverà. Finora,ha segnato ben 16 reti in questa Premier League. L’attaccante ha addirittura la miglioregol del campionato. Come riporta Whoscored.com, l’ex Atletico Madrid segna una volta ogni 87′, poco più di un gol a partita. Leggi su Calcionews24.com