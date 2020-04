Maltempo, vento a 96 km/h nell’Alessandrino: cadono piante (Di giovedì 30 aprile 2020) vento forte in buona parte della provincia di Alessandria. Alle 18, la raffica più forte è stata registrata a Capanne di Cosola – in Alta Val Borbera, al confine con la Liguria – con oltre 96 chilometri orari; quasi 72 a Sardigliano, tra Tortonese e Novese; 67 a Bric Berton, nell’Acquese. Valori elevati anche in pianura con oltre 56 chilometri a Basaluzzo e quasi 55 nella frazione alessandrina di Lobbi. Interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per piante pericolanti o cadute, nel sobborgo di Spinetta Marengo (Alessandria), Acqui e Tortona.L'articolo Maltempo, vento a 96 km/h nell’Alessandrino: cadono piante Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Allerta Meteo della Protezione Civile - torna il maltempo : piogge - temporali e forte vento su gran parte dell’Italia [MAPPE e BOLLETTINI]

Maltempo Veneto : ieri raffiche di vento fino a 90 Km/h

Maltempo - vento forte nel Pavese : alberi caduti e disagi (Di giovedì 30 aprile 2020)forte in buona parte della provincia di Alessandria. Alle 18, la raffica più forte è stata registrata a Capanne di Cosola – in Alta Val Borbera, al confine con la Liguria – con oltre 96 chilometri orari; quasi 72 a Sardigliano, tra Tortonese e Novese; 67 a Bric Berton, nell’Acquese. Valori elevati anche in pianura con oltre 56 chilometri a Basaluzzo e quasi 55 nella frazione alessandrina di Lobbi. Interventi dei vigili del fuoco, soprattutto perpericolanti o cadute, nel sobborgo di Spinetta Marengo (Alessandria), Acqui e Tortona.L'articoloa 96 km/h nell’Alessandrino:Meteo Web.

DPCgov : ?? Venti fino a burrasca forte su Emilia Romagna, Toscana e Marche. Leggi l'avviso di avverse condizioni meteorologi… - AristarcoScann1 : RT @DPCgov: ?? Venti fino a burrasca forte su Emilia Romagna, Toscana e Marche. Leggi l'avviso di avverse condizioni meteorologiche del #30a… - fordeborah5 : RT @DPCgov: ?? Venti fino a burrasca forte su Emilia Romagna, Toscana e Marche. Leggi l'avviso di avverse condizioni meteorologiche del #30a… - giornaleprociv : RT @DPCgov: ?? Venti fino a burrasca forte su Emilia Romagna, Toscana e Marche. Leggi l'avviso di avverse condizioni meteorologiche del #30a… - meteonuvola2017 : New post in News e Allerte: AVVISO Maltempo: vento di burrasca in Toscana, Emilia-Romagna e Marche -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo vento Maltempo: allerta meteo per vento fino alla mezzanotte del primo maggio Grosseto Notizie Allerta meteo in Lombardia: previsti temporali intensi e vento forte

Allerta gialla in Lombardia: le previsioni meteo per il 30 aprile e il 1 maggio hanno rilevato il rischio di temporali e vento forte. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gi ...

Maltempo: allerta meteo gialla per vento fino alla mezzanotte del primo maggio

La Sala operativa della protezione civile ha emesso un codice giallo per vento dalla mezzanotte di oggi, giovedì, alla mezzanotte di domani, venerdì primo maggio. Il vento sarà in rinforzo già in nott ...

Allerta gialla in Lombardia: le previsioni meteo per il 30 aprile e il 1 maggio hanno rilevato il rischio di temporali e vento forte. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gi ...La Sala operativa della protezione civile ha emesso un codice giallo per vento dalla mezzanotte di oggi, giovedì, alla mezzanotte di domani, venerdì primo maggio. Il vento sarà in rinforzo già in nott ...